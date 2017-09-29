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Завершились азербайджано-турецкие учения фото

 

Министры обороны Азербайджана и Турции - Закир Гасанов и Нуреттин Джаникли приняли участие в церемонии закрытия совместных летно-тактических учений TurAz Qartalı - 2017, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Встретившись с представителями летного и технического контингента учений, а также осмотрев задействованную в них боевую авиацию, министры обороны поинтересовались тактико-техническими характеристиками и возможностями применения последней.

Министры обороны высоко оценили результаты, которые показали пилоты, профессионально выполнившие все поставленные задачи во время полетов, проведенных с использованием преимущественных качеств тактико-технических характеристик боевых самолетов.

Отмечено, что систематическое проведение совместных учений военно-воздушных сил Азербайджана и Турции создаст условия для совершенствования мастерства и практических навыков пилотов обеих стран, планирования их совместной работы, изучения возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций и выполнения других задач.

В ходе учений в районе их проведения были осуществлены показательные полеты боевых самолетов и вертолетов ВВС.

 

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