Фархад Мамедов стал первым морским послом

28 и 29 сентября в Лондоне в штаб-квартире Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) прошли встречи морских послов организации, в которых приняли участие также представители Государственной морской администрации Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Приветствовавший морских послов глава IMO Китак Лим поздравил главу отдела международных связей Государственной морской администрации Азербайджана Фархада Мамедова с назначением его на должность морского посла IMO. Глава организации пожелал Фархаду Мамедову успехов в его деятельности и сказал, что морские послы призваны обеспечивать свои страны широкой информацией по части состояния морской среды, а также проводить обмен информацией по развитию морского транспорта, что, в свою очередь, приведет к прогрессу в сфере международного торгового судоходства.

Китак Лим выразил уверенность в том, что представитель Государственной морской администрации Азербайджана, назначенный на должность морского посла IMO, приложит все свои силы к тому, чтобы широко освещать деятельность IMO в Азербайджане, и к достижению Азербайджаным значительных успехов в сфере морского транспорта. Главой IMO вручен был Фархаду Мамедову нагрудный знак морского посла.

Представитель Государственной морской администрации Азербайджана Фархад Мамедов выразил главе IMO благодарность за оказанное ему доверие. В своей речи Ф.Мамедов подчеркнул, что Азербайджан, ставший членом IMO в 1995 году, эффективно и плотно сотрудничает с Международной морской организацией. Он также рассказал об успехах Азербайджана в сфере морского транспорта и пообещал приложить все усилия для укрепления взаимного сотрудничества между IMO и Государственной морской администрацией Азербайджана.

Фархад Мамедов подчеркнул, что все отмеченные им успехи Азербайджаном достигнуты в большой мере именно благодаря соответствующим вниманию и заботе со стороны главы государства Ильхама Алиева.

На встрече было также отмечено, что Международная морская организация провела аудит, по результатам которого Государственная морская администрация Азербайджана признана одной из передовых в мире. При этом Азербайджан опередил страны Европы и Скандинавии и, наряду с Германией, занял одно из передовых мест среди 172-х морских стран мира. Все это стало возможным в результате успешного выполнения задач, которые поставил перед азербайджанскими моряками президент Ильхам Алиев.

Представитель Государственной морской администрации Азербайджана проинформировал участников мероприятия о том, что в Азербайджане был модернизирован флот, построена и введена в эксплуатацию Бакинским судостроительным заводом буровая установка «Гейдар Алиев» и судно для подводного строительства «Ханкенди».