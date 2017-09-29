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Хуситы угрожают нанести удар по израильским базам

 

Пресс-секретарь армии Йемена полковник Азиз Рашид, выступая в эфире местного телеканала "Аль-Масира" (контролируемого проиранским шиитским движением "Ансар Аллах"), заявил, что йеменские ВМС готовы атаковать военные базы, которые арендует Израиль в Эритрее, сообщает Newsru.co.il.

При этом Рашид обвинил Израиль в причастности к актам агрессии против Йемена. По его словам, израильские военные участвуют в действиях коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Азиз Рашид также заявил, что в скором будущем йеменские баллистические ракеты смогут достигать целей "на оккупированных территориях в Палестине".

Как отмечает иранское агентство Tasnim, для атаки могут быть использованы баллистические ракеты морского базирования.

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