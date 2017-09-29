Джаника посадили в карцер

Бывший председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев, известный в политико-криминальных кругах как банкир Джаник, отбывающий наказание в исправительном учреждении №13, помещен в штрафной изолятор. Об этом АПА сообщил адвокат осужденного Агиль Лаидж.

По словам адвоката, Джахангир Гаджиев был переведен в штрафной изолятор два дня назад. А.Лаидж утверждает, что банкира, похитившего целый бюджет Азербайджана, наказали за дезинформацию, запущенную в азербайджанские СМИ.

По словам адвоката, ему не удалось встретиться с клиентом, и он обратился в соответствующие органы для получения разрешения.

Глава отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Минюста Мехман Садыхов заявил АПА, что заключенный, нарушающий внутренние правила исправительного учреждения, может быть переведен в штрафной изолятор. М.Садыхов также добавил, что Пенитенциарная служба оставляет за собой право не комментировать наказание заключенного.