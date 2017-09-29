В Азербайджан прибыл секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

Секретарь Совета безопасности РФ обсудил с руководителем администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым вопросы борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом.

Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, Патрушев и Мехтиев провели в Баку консультации по вопросам безопасности.

"Рассмотрены вопросы региональной безопасности, совершенствования законодательной базы борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, а также тематика двустороннего сотрудничества в сфере международной информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Подводя итоги консультаций, Патрушев подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном отличает высокий уровень стратегического партнерства по вопросам как двусторонней, так и многосторонней повестки дня.

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