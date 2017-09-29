Заместитель Патрушева после встречи с Рамизом Мехтиевым: «Ситуация вызывает обеспокоенность»

Как сообщалось ранее, сегодня в Баку прибыла представительная российская правительственная делегация во главе с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. В делегации участвует также заместитель Патрушева Рашид Нургалиев.

Как сообщает ТАСС, Р.Нургалиев выступил с заявлением после переговоров, проведенных с главой Администрации президента АР Рамизом Мехтиевым: "Все большую обеспокоенность вызывает современная ситуация в сфере международной информационной безопасности. Часть стран пытается навязать миру собственные, выгодные только им правила игры в информационном пространстве".

"В связи с этим необходимо нацелить усилия международного сообщества на предотвращение конфликтов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, ее демилитаризацию и закрепление в ней принципов уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, соблюдения основных прав и свобод человека", - отметил он.