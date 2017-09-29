Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения

Новейший китайский истребитель пятого поколения J-20 официально принят на вооружение Военно-воздушных сил КНР. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Летные испытания проводятся согласно расписанию», — заявил представитель министерства национальной обороны У Цянь (Wu Qian).

Китайская компания Chengdu Aerospace Corporation начала разработку J-20 в январе 2002-го. Первый прототип истребителя взлетел в 2011-м. Публике же самолет представлен был в ноябре 2016-го.

Технические характеристики самолета официально не оглашаются.

Предполагается, что машина имеет ряд конструктивных заимствований, в том числе от американского истребителя F-22 и от своего российского прототипа МиГ-1.44.

Помимо тяжелого J-20 Китай намерен создать новый легкий истребитель пятого же поколения — J-31.