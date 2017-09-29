Американский конвертоплан совершил жесткую посадку в Сирии

Американский конвертоплан Osprey совершил жесткую посадку в Сирии. Об этом сообщает Reuters.
По данным анонимного источника агентства, в результате аварии серьезные травмы получил один военнослужащий.
29 августа конвертоплан Osprey ВВС США совершил аварийную посадку в аэропорту Оита на северо-западе Японии. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.
Конвертопланы V-22 Osprey сочетают в себе конструктивные особенности самолета и вертолета. Машины оснащаются двумя турбовальными двигателями, размещенными в поворотных гондолах на законцовках крыльев. Максимальная скорость аппарата взлетной массой более 27 тонн - свыше 500 километров в час. Помимо экипажа из четырех человек на конвертоплане могут размещаться до 24 пассажиров, согласно его назначению - десантника.