Российский солдат расстрелял офицера и своих сослуживцев

Офицер и двое военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы, произведенной солдатом на полигоне в Амурской области, передает Интерфакс сообщение минобороны России.

"В результате происшествия офицер и двое военнослужащих получили смертельные ранения, еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - сказано в сообщении, поступившем в Интерфакс.

"Стрелявший вместе с оружием скрылся с территории полигона", - говорится в пресс-релизе.