Землетрясение в Таджикистане

Сегодня, 29 сентября, в 18:50 часов по душанбинскому времени в Таджикистане были зафиксированы подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился на востоке соседнего Узбекистана.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического цента, магнитуда землетрясения, произошедшего на глубине 10 км, в эпицентре составила 5,1.

Эпицентр подземных толчков находился на востоке Узбекистана - в 152 километрах на севере от Душанбе, в 43 километрах юго-восточнее Джизака (Узбекистан) и в 27 километрах юго-западнее города Заамин (Узбекистан).