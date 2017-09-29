26 сентября парламент Ирака собрался на внеочередное заседание в связи с проведенным накануне в Иракском Курдистане референдумом о независимости.

Депутаты обратились к премьер-министру страны Хайдеру аль-Абади с требованием отправить в подконтрольный курдам Киркук военные подразделения. Согласно одному из тринадцати требований иракского парламента, курды обязаны передать центральным властям Ирака воздушные порты, а также пограничные пункты.

На выполнение всех этих требований курдам было отведено три дня. Если условие не будет выполнено, правительство Ирака приостановит все международные авиарейсы в Курдистан, а переходящих границу сухопутным путем будет рассматривать как нарушителей государственной границы.

Данное решение иракского парламента стало сильным ударом по бизнесу Самвела Алексаняна, более известного под прозвищем Лфик Само. Оказывается, этот депутат Национального собрания Армении, где вечные прорехи госбюджета невозможно залатать, давно и тесно связан с Иракским Курдистаном. Здесь он основал несколько бизнес-проектов, а также инвестирует в некоторые отрасли.

Например, на территории курдской автономии Алексанян строит большой завод алкогольных напитков. Он также ввозит сюда в больших объемах табачные изделия, мясо курицы и крупного рогатого скота. Импортирует все это Лфик Само воздушным путем. И все бы хорошо, да вот местный парламент хочет закрыть авиасообщение со своей чересчур независимой автономией!

В тот же день вечером Сержик Саргсян принял у себя министра сельского хозяйства Ирака Фалаха Хасана Зейдана аль-Лахиби, сопредседателя межправительственной армяно-иракской комиссии.

В рамках соглашений между Ираком и Арменией были подписаны документы по таким сферам, как сельское хозяйство, энергетика, торговля, образование и туризм.

Эти документы дают возможность развивать сотрудничество, в том числе в многостороннем формате, где правопреемниками, на выгоду и с благословения Сержика Саргсяна, являются такие, как Лфик Само.

Отметим, что за последние месяцы мясо крупного рогатого скота в Армении подорожало в два раза, что стало следствием мясного экспорта Лфик Само в Курдистан. Вот так и развиваются отношения между Арменией и Ираком во благо народов обеих стран.