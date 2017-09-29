«Азеригаз» готов к зиме

Производственное объединение «Азеригаз» полностью готово к осенне‐зимнему сезону. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы ПО Ибрагим Кербалаев.

Согласно его заявлению, начиная с мая реализованы проекты по модернизации и капитальному ремонту линий подачи газа.

"Мы ни на минуту не останавливали работы по подготовке к осенне‐зимнему сезону. Обещаем, что никаких проблем с подачей газа населению не будет", - заверил глава пресс-службы.

Также чиновник отметил, что в связи с похолоданием газопотребление в республике возросло.