Порошенко подает в суд на Россию

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" в результате строительства моста в Крым, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

Ранее украинская прокуратура открыла уголовное дело по статье "нарушение правил экологической безопасности" при строительстве моста через Керченский пролив. Как заявляют украинские правоохранители, работы, которые ведутся на месте строительства, якобы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Кроме того, украинская сторона опасается изменения химического состава воды в Азовском море.

"Президент поручил подать в суд на РФ из-за экологического ущерба от строительства Керченского моста", — написал Цеголко в Twitter.