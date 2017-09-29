Саудовца арестовали за обещание сжигать женщин-водителей

Подданного Саудовской Аравии арестовали за обещание сжигать женщин-водителей. Об этом сообщает Reuters.

«Клянусь перед лицом Аллаха, если увижу женщину со сломавшейся машиной, сожгу и тачку, и ее саму», — заявил в выложенном в интернет видеообращении мужчина в традиционной арабской одежде.

Саудовская газета Okaz, по данным Reuters, пояснила: мужчина возрастом около 20 лет задержан полицией по приказу губернатора административного округа Эш-Шаркия.

Указ о разрешении женщинам управлять автомобилем был подписан 26 сентября. Он вступит в силу в июне 2018 года.