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Азербайджанцы все чаще страдают от ожирения

Автор: Отдел информации 

В ходе проведенного Госагентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана массового обследования в Мингячевире наибольшее число выявленных заболеваний было избыточный вес и ожирение. Это растущее в мире нарушение обменных процессов врачи еще называют неинфекционной эпидемией. 

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госагентства, обследование прошли около 500 человек в возрасте  от года  до 70 лет и старше. После случаев избыточного веса по количеству выявленных заболеваний идет диабет, сердечно-сосудистые заболевания,  гинекологические, детские болезни и т.д.  Всем обратившимся были даны соответствующие рекомендации по дальнейшему  обследованию и лечению. 

Обследования велись в 4 палатках, разбитых в парке Dostluq.

Целью мониторинга здоровья было проверить состояние здоровья и эффективность лечебно-профилактических мер. В пресс-службе сообщили, что обстоятельные рекомендации по здоровому образу жизни были даны лицам с ожирением и диабетом. 

Отметим, что медики причиной роста ожирения в мире считают нарушение рациона питания и малоподвижный образ жизни. В частности, на постсоветском пространстве в последние  15 лет изменился  состав рациона и люди стали больше потреблять   продукты,  содержащие много легкоусвояемых углеводов, жиров и соли.

 По данным ВОЗ, избыточный вес и ожирение есть уже у 30% населения планеты или у 2 млрд людей.

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