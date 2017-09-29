США прекращают выдачу виз на Кубе

Госдепартамент США сокращает число своих сотрудников в диппредставительствах на Кубе, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

При этом, по их словам, они также предупреждают граждан США о необходимости воздержаться от поездки на Кубу.

По данным агентства, посольство США в Гаване лишится примерно 60% своих сотрудников, также прекратится выдача виз на неопределенное время.

В настоящее время, согласно информации AP, около 50 американцев работают в посольстве в столице Кубы.

Отмечается, что предупреждение для граждан об опасности поездок на Кубу будет выпущено позже 29 сентября.