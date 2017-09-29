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Фанат убил тренера любимого клуба из Зимбабве

 

Зимбабвиец Максвелл Мунемо, который является болельщиком футбольного клуба «Эпворт Сити», нанес смертельный удар тренеру команды Клеверу Музадзи после победы команды над соперниками из «Заога», сообщает RT.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Однако посчитал этот успех недостаточно убедительным и ударил специалиста кулаком в горло. Тренер был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, его жизнь медикам спасти не удалось.

На допросе фанат объяснил свой поступок тем, что был недоволен малым количеством голов своей команды.

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