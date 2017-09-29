ООН расследует военные преступления в Йемене

Совет по правам человека ООН решил учредить специальную комиссию по расследованию военных преступлений в Йемене. Об этом сообщает Reuters.
Компромисса удалось достичь после долгих споров между представителями арабских стран и западных держав.
В итоге решение приняли на основе консенсуса без голосования. Делегация Йемена уже выразила согласие с идеей формирования комиссии, которая займется установлением фактов и обстоятельств военных преступлений, а также определит лица, ответственные за их совершение.