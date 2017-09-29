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Алексея Навального отпустили из полиции

 

Политика Алексея Навального отпустили из полиции, где он находился более 10 часов. Об этом в твиттере сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. 

Адвокат Ольга Михайлова рассказала «Интерфаксу», что на Навального составили протокол о неоднократном нарушении организации проведения мероприятия. 

«Нам предъявили наконец-то протокол и отпустили. Суд будет 2 октября в Симоновском суде Москвы в 15:00», — сказала Михайлова. 

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, которого задержали ранее в пятницу в Нижнем Новогороде, сообщил в своем фейсбуке, что сотрудники местной полиции везут его на своей машине в аэропорт. По его словам, он должен явиться в понедельник в 15.00 в Симоновский суд, где будет рассматриваться его административный протокол. 

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