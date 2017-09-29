Шейха Хамзата арестовали после визита в Азербайджан

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Амстердаме Хамзата Гастамирова, известного в криминальных кругах как Шейх Хамзат, сообщает «Криминальная Россия» со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

Гастамиров пропал из виду еще 22 августа этого года сразу после возвращения из Баку, куда он приезжал на годовщину со дня смерти «вора в законе» Ровшана Ленкоранского.

Сразу по прибытии Шейх Хамзат и еще 13 его соратников были задержаны недалеко от амстердамского аэропорта Схипхол.

При задержании у Гастамирова обнаружили и изъяли пистолет, поддельный паспорт на имя гражданина Болгарии Петера Стойкова, банковские карты, три мобильных телефона и часы марки Franck Muller стоимостью 85 тыс. евро. У других задержанных обнаружились шесть пистолетов и четыре автомата Калашникова. 5 сентября суд арестовал задержанных на три месяца. Сегодня один человек был освобожден из-за тяжелого состояния здоровья.

Ожидается, что 5 декабря 2017 года состоится первое судебное заседание в отношении Гастамирова. По законам Нидерландов ему за указанные преступления может грозить до 10 лет лишения свободы.