Глава российского города Железноводск Евгений Моисеев принял участие в восьмом российско-азербайджанском межрегиональном форуме «Инвестиции, инновации, туризм». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

Отметим, что в рамках форума было подписано двустороннее соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Строительство санаторно-гостиничного комплекса на 400 мест» в Железноводске.

Для участия в форуме на Ставрополье с рабочим визитом прибыл министр экономического развития РФ Максим Орешкин, полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Как стало известно haqqin.az, Азербайджан выделяет 2 миллиарда рублей (около 35 миллионов долларов). Ожидается, что строительство санатория будет завершено в 2020 году.

Напомним, ранее правительство Азербайджана выделило 2.3 миллиарда рублей на восстановление Кисловодска.