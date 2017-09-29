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Миллиардер-монархист хочет стать президентом России

 

Миллиардер, основатель Монархической партии Антон Баков заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. «Да, я буду выдвинут, скорее всего, от Монархической партии», — сказал он РИА Новости.

По словам Бакова, у него «ровно два тезиса», с которыми он собирается пойти на выборы. Первый заключается в том, что «династия Романовых должна быть возрождена хотя бы в качестве главы мини-государства типа Ватикана». При этом он пояснил, что он и его единомышленники не претендуют «на то, чтобы сейчас немедленно возрождать династию Романовых во главе РФ».

«Во-вторых, мы действительно хотим создать монархический интернационал. Правильнее сказать, Священный союз, как он назывался в XIX веке», — добавил миллиардер.

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