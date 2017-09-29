Подписаться на уведомления
 

Ашотян пренебрег армянкой в Баку пишет Сюзан Джагинян

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Армянские депутаты Армен Ашотян и Мане Тандилян вместе со своим коллегой Арамом Барсегяном на недавнем форуме  Парламентской ассамблеи «Евронест» в Баку в Баку продемонстрировали поведенческую модель, которая давно стала нормой в элитарных кругах Армении. Но вот в международных кругах – и дипломатических и общественных - подобная манера не только не принята, но и безоговорочно порицается. А уж если делегация прибыла из враждующего с принимающей стороной государства, то этикет жестко ограничивает проявление каких бы то ни было эмоций, требуя особой корректности и сдержанности.

Ашотян и Тандилян в Баку

Хоть немного бы им веса и достоинства... Но Ашотян как истый представитель правящей клики Армении решил, что ему везде и всё можно. Особенно в Баку – мол, знай наших. Будто его делегация прибыла не на международный форум, а на республиканскую тусовку… Главное же, что все приехавшие из Армении начисто забыли, что представляют свою страну, свой народ, что о просвещенности, национальном характере нации судят по таким вот делегациям. Ни у Ашотяна, ни у его компании не обнаружилось и намека на солидность и достоинство! Максимум, что они выказали, так это истинное лицо своего хозяина, отправившего их в Баку.

Ну как убедить тут мировую общественность, что официальное представительство армянской власти и армянский народ – это две диаметрально противоположные сущности?! Но кто в это поверит, если именно делегации являются для мира показателем культуры нации, а говорить о культуре делегированных на международный форум армянских депутатов, к сожалению, просто не приходится.

Миссия подобных саргсяновских депутаций – обмануть мир, представив Армению чуть не самым демократическим государством на свете, где власти свято блюдут буквально все права граждан и безукоризненно исполняют свои обязанности.

В реальности же получается, что «люди президента», а только они удостаиваются чести отправиться за госсчет за рубеж, ничего, кроме чванства и пустозвонства напоказ не выставляют. Да и откуда у саргсяновских подхалимов взяться культуре и образованности?!

Вот и на сей раз все было как всегда.

Никто не посягает на свободу личности вне официальной обстановки, однако путать свободу с развязностью тоже не подобает. И именно вне рамок официоза проявляется истинная сущность личности, выходит на поверхность то, что отличает воспитанного человека от самодовольного, напыщенного болвана, который, зная, что на него нацелены взоры всех мировых СМИ, едва приехав в страну, воюющую с его родиной, публикует низкопробные фото кайфующей в гостях, то есть в Баку, депутатской честной компании.

Такие вот воспитание, тактичность и, наконец, дипломатические способности у Ашотяна и иже с ним.

Ладно Ашотян, но там ведь были и другие люди! Не ограничившись дешевыми фото, они ополчились на автора этих строк – Сюзан Джагинян. Якобы их предводителю Ашотяну намеренно устроили в Баку провокацию с моим участием, и через полчаса после выхода армянской делегации из зала заседаний лживая информация об этом страницы армянских ресурсов, естественно, контролируемых властью.

Ашотян так и не понял, сколь оперативно он сам себя подставил - ведь реакция и журналистов изданий многих стран и лично моя тоже была незамедлительной.

А то, что я всегда основываюсь на реальной ситуации, давно поняла вся мыслящая Армения. К тому же народ знает, чего стоит Ашотян, которого нередко десантирует на акции протеста утихомиривать своими лживыми речами митингующих.

На пресс-конференции, которую организовали с А.Ашотяном в Баку, сей «демократичный» государственный муж был так напуган, что априори отказался отвечать на мои вопросы и предупредил об этом организаторов. Все это он представил как пренебрежение к армянке, находящейся в Баку. Нелогично как-то, ведь и сам он был не в Брюсселе, где его недавно разукрасили до костылей. А все обвинения меня в предательстве собственной нации не только безосновательны, но даже забавны. Нагромождение упреков - и ни одного факта! И все это на фоне политики террора против народа Армении, которую проводит ее президент.

Ашотян, разумеется, предвидел, что мои вопросы, заданные в присутствии прессы и общественных деятелей из разных стран, заведут его в тупик, а его хозяина приведут в раздражение, потому и открытого разговора со мной. Но это не последний в мире форум и не последняя моя встреча с «официальными» армянскими делегациями. И мы еще скрестим шпаги.

0 просмотров


Старости
Дело блогера Мехмана Гусейнова отправили на пересмотр
Дело блогера Мехмана Гусейнова отправили на пересмотр
Наша погода
Сегодня 17° / 14°
30 Сен 21° / 16°
1 Окт 21° / 13°
2 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0027 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Ашотян пренебрег армянкой в Баку пишет Сюзан Джагинян
Миллиардер-монархист хочет стать президентом России
После Кисловодска Азербайджан восстанавливает Железноводск 35 миллионов долларов
Шейха Хамзата арестовали после визита в Азербайджан
Алексея Навального отпустили из полиции
ООН расследует военные преступления в Йемене
Ирак закрыл небо над Курдистаном
Фанат убил тренера любимого клуба из Зимбабве
США прекращают выдачу виз на Кубе
Расстрелявший сослуживцев солдат оказался дагестанцем
Азербайджанцы все чаще страдают от ожирения
Умерла олимпийская чемпионка Людмила Белоусова
Названа главная опасность парфюма
Саудовца арестовали за обещание сжигать женщин-водителей
Азербайджанские волейболистки вышли в полуфинал Евро-2017
Порошенко подает в суд на Россию
«Азеригаз» готов к зиме
Землетрясение в Таджикистане
О бизнесе Саргсяна в Курдистане армянские источники
Алиевы на игре сборной Азербайджана
Российский солдат расстрелял офицера и своих сослуживцев
Американский конвертоплан совершил жесткую посадку в Сирии
Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения
Глава МИД Украины едет в Баку
Турция прекратила авиасообщение с Курдистаном
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться