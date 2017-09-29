Армянские депутаты Армен Ашотян и Мане Тандилян вместе со своим коллегой Арамом Барсегяном на недавнем форуме Парламентской ассамблеи «Евронест» в Баку в Баку продемонстрировали поведенческую модель, которая давно стала нормой в элитарных кругах Армении. Но вот в международных кругах – и дипломатических и общественных - подобная манера не только не принята, но и безоговорочно порицается. А уж если делегация прибыла из враждующего с принимающей стороной государства, то этикет жестко ограничивает проявление каких бы то ни было эмоций, требуя особой корректности и сдержанности.

Хоть немного бы им веса и достоинства... Но Ашотян как истый представитель правящей клики Армении решил, что ему везде и всё можно. Особенно в Баку – мол, знай наших. Будто его делегация прибыла не на международный форум, а на республиканскую тусовку… Главное же, что все приехавшие из Армении начисто забыли, что представляют свою страну, свой народ, что о просвещенности, национальном характере нации судят по таким вот делегациям. Ни у Ашотяна, ни у его компании не обнаружилось и намека на солидность и достоинство! Максимум, что они выказали, так это истинное лицо своего хозяина, отправившего их в Баку.

Ну как убедить тут мировую общественность, что официальное представительство армянской власти и армянский народ – это две диаметрально противоположные сущности?! Но кто в это поверит, если именно делегации являются для мира показателем культуры нации, а говорить о культуре делегированных на международный форум армянских депутатов, к сожалению, просто не приходится.

Миссия подобных саргсяновских депутаций – обмануть мир, представив Армению чуть не самым демократическим государством на свете, где власти свято блюдут буквально все права граждан и безукоризненно исполняют свои обязанности.

В реальности же получается, что «люди президента», а только они удостаиваются чести отправиться за госсчет за рубеж, ничего, кроме чванства и пустозвонства напоказ не выставляют. Да и откуда у саргсяновских подхалимов взяться культуре и образованности?!

Вот и на сей раз все было как всегда.

Никто не посягает на свободу личности вне официальной обстановки, однако путать свободу с развязностью тоже не подобает. И именно вне рамок официоза проявляется истинная сущность личности, выходит на поверхность то, что отличает воспитанного человека от самодовольного, напыщенного болвана, который, зная, что на него нацелены взоры всех мировых СМИ, едва приехав в страну, воюющую с его родиной, публикует низкопробные фото кайфующей в гостях, то есть в Баку, депутатской честной компании.

Такие вот воспитание, тактичность и, наконец, дипломатические способности у Ашотяна и иже с ним.

Ладно Ашотян, но там ведь были и другие люди! Не ограничившись дешевыми фото, они ополчились на автора этих строк – Сюзан Джагинян. Якобы их предводителю Ашотяну намеренно устроили в Баку провокацию с моим участием, и через полчаса после выхода армянской делегации из зала заседаний лживая информация об этом страницы армянских ресурсов, естественно, контролируемых властью.

Ашотян так и не понял, сколь оперативно он сам себя подставил - ведь реакция и журналистов изданий многих стран и лично моя тоже была незамедлительной.

А то, что я всегда основываюсь на реальной ситуации, давно поняла вся мыслящая Армения. К тому же народ знает, чего стоит Ашотян, которого нередко десантирует на акции протеста утихомиривать своими лживыми речами митингующих.

На пресс-конференции, которую организовали с А.Ашотяном в Баку, сей «демократичный» государственный муж был так напуган, что априори отказался отвечать на мои вопросы и предупредил об этом организаторов. Все это он представил как пренебрежение к армянке, находящейся в Баку. Нелогично как-то, ведь и сам он был не в Брюсселе, где его недавно разукрасили до костылей. А все обвинения меня в предательстве собственной нации не только безосновательны, но даже забавны. Нагромождение упреков - и ни одного факта! И все это на фоне политики террора против народа Армении, которую проводит ее президент.

Ашотян, разумеется, предвидел, что мои вопросы, заданные в присутствии прессы и общественных деятелей из разных стран, заведут его в тупик, а его хозяина приведут в раздражение, потому и открытого разговора со мной. Но это не последний в мире форум и не последняя моя встреча с «официальными» армянскими делегациями. И мы еще скрестим шпаги.