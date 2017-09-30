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В Азербайджане ликвидируют бесплатное образование?

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

До 2020 года азербайджанские школы должны перейти на систему самофинансирования. Как передает haqqin.az, об этом сообщила директор Управления образования города Баку Махаббат Велиева.

М.Велиева отметила, что переход на самофинансирование предусмотрен Государственной стратегией развития образования. «Финансирование играет большую роль в управлении школами. Мы пока не перешли на систему самофинансирования школ, но до 2020 года этот процесс должен быть завершен», - сказала она.

Нaqqin.az не удалось узнать у самой Махаббат-ханум, из каких источников будет самофинансироваться школа. В Управлении сначала сообщили, что директор на конференции, а затем на наши звонки вовсе перестал отвечать.

По сути, переход общеобразовательной школы на самофинансирование означает ликвидацию бесплатного и переход на платное среднее образование. Так, во всяком случае, можно понять заявление главы Управления образования Баку. И это в то время, как во всем мире, учитывая стратегическое значение просвещения для развития любого государства, укрепляется тренд на полное бесплатное среднее и высшее образование.

Понятно, что при самофинансировании все расходы на заработную плату учителей, коммунальные услуги, ремонт и прочее будет оплачивать сама школа. Какие в таком случае могут быть источники самофинансирования? По всему получается, что, главным образом, это плата за учебу. Пока же, кроме разве буфетов, других значимых источников заработка у школы нет. 

Но тогда что делать тем, кто не имеет средств оплатить учебу? Или вместо принципа обязательного среднего образования будет новая система: нет денег - нет образования?

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