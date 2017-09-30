Украина заявила о размещении российских военных в Беларуси

Глава Генштаба Украины генерал армии Виктор Муженко в интервью Reuters заявил, что Россия оставила часть своих военных после учений «Запад-2017» на территории Беларуси вопреки обещанию так не делать.

По его словам, Россия умышленно занизила число своих военных, прибывших на территорию Беларуси, и на самом деле вывела лишь малую их долю по окончанию военных учений.

«У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько единиц из объявленных 12 500 военнослужащих, из которых 3000 были русскими, но их было значительно больше там», — отметил Муженко.

При этом ранее Минобороны Беларуси заявило, что все российские военные и их оборудование покинули территорию страны.