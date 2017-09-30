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Соль и песок собрали из гаражей чиновников "Азеравтойол" переходит на особый режим

Автор: Махмуд Суанлы, отдел социума 

Департамент гидрометеорологии Минэкологии загодя предупредил, что 27 и 28 сентября на территории страны пройдут дожди, а местами даже ливни, в горных же местностях вообще выпадет снег. И все так и случилось, породив, как всегда, проблемы на дорогах.

Нaqqin.az решил выяснить, только ли граждане интересуются прогнозами погоды или на них обращает внимание и объединение «Азеравтойол», а может, даже и адекватно реагирует.

Руководитель пресс- службы «Азеравтойол» Анар Наджафли заверил, что на прогнозы их ведомство реагирует, но пока в Азербайджане не было таких морозов, чтобы где-нибудь возник гололед. Да и ливни были кратковременными, так что разливов рек или затопления улиц в городах не наблюдалось.

«Тем не менее «Азеравтойол» активно готовится к осенне-зимнему сезону. С 1 октября мы переходим на усиленный режим работы», - сообщил А. Наджафли.

Конечно, отметил сотрудник дорожной службы, ни одна страна в мире не застрахована  от погодных катаклизмов, «но мы принимаем все необходимые меры. Так, на центральных дорогах, через которые проходят канализационные линии, проводится сейчас очистка канализационных решеток. А на обочинах дорог размещены запасы песка и соли, которые будут использованы в случае гололеда».

Однако в Азербайджане, кроме магистралей, которые находятся на балансе «Азеравтойол», есть также и дороги местного значения. Кто отвечает за них?

Как заявил руководитель объединения жилищно-коммунального хозяйства Сураханского района Маис Мамедов, за состояние дорог местного, то есть районного значения отвечает его ведомство. «И мы уже приняли меры для предотвращения затруднений, которые могут возникнуть, если в Баку пойдет снег», - сказал М.Мамедов.

Как оказалось, основные меры коммунального руководства Сураханы заключаются в определенном запасе соли и песка, собранные почему-то в гаражах чиновников.

А вот глава муниципалитета поселка Масазыр Сияфер Алиев твердо заявил: «Местные дороги не имеют никакого отношения к объединению жилищно-коммунального хозяйства. Они находятся на балансе муниципалитетов».

Попытались выяснить, почему же в таком случае в Сураханы ими занимается жилищно-коммунальное хозяйство, но его начальник М.Мамедов на этот вопрос предпочел не отвечать.

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