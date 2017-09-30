Референдум о независимости Курдистана с заранее прогнозируемым результатом вызвал тревогу в мире. Чего ждать странам региона, повышается ли угроза сепаратизма? Кстати, как уже сообщал haqqin.az, на курдских картах в состав «Большого Курдистана» попала даже часть территории Азербайджана.

Известный в мире эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, советский и российский ученый-востоковед Александр Князев, отвечая на вопросы haqqin.az, отметил, что сейчас повышается, прежде всего, риск того, что война на Ближнем Востоке примет еще более сложный характер и расширит свои масштабы.

«Референдум в иракском Курдистане - это элементарная провокация, чего стоит только одна формулировка вопроса, вынесенного на референдум: «Хотите ли вы, чтобы Курдистан и курдские территории вне Курдистана стали независимым государством?» Можно посмотреть и на союзников курдов Ирака в этом вопросе: это одиозные арабские монархии Персидского Залива, это Израиль, США, некоторые страны ЕС», - говорит эксперт.

По его мнению, создается инструмент фрагментации самого Ирака, заодно - Сирии, с которой и так много неясного, и с продолжением на иранском и турецком направлениях.

«Перечисленным партнерам Эрбиля (столица иракского Курдистана) нужен регион, в котором отсутствовали бы сильные страны, ведущие или пытающиеся вести самостоятельную политику в своих интересах. Поддержка этого референдума означала бы поддержку сепаратизма как серьезной тенденции в современном мироустройстве», - считает Князев.

Ученый уверен, что это угроза для всех. «Азербайджану в этом плане "не повезло" в силу географического расположения. К сожалению, единственная площадка, на которой можно было бы этому противостоять на правовой основе, - ООН.

Но противоречие между правом на самоопределение и территориальной целостностью государств заложено уже в Уставе ООН, поэтому на нее надеяться вряд ли стоит. Нужно искать в сотрудничестве с другими заинтересованными странами механизмы воздействия на происходящее», - подчеркнул Князев.