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Польша требует репараций у Германии

 

Польский парламент сформировал комитет по вопросу выплаты ФРГ репараций за годы Второй мировой войны.

«Мы хотим начать работу в рамках польского парламента, результатом чего должен стать анализ размера репараций», — сообщил депутат Аркадиюш Мулярчик, избранный председателем комитета.

Дата вынесения решения комитета по вопросу выплаты репараций пока не называется.

Как сообщалось, страна намерена вынести обсуждение военных репараций с ФРГ на международный уровень. Эксперты пришли к выводу, что из-за действий нацистской Германии страна понесла наибольше человеческие и ресурсные потери в Европе.

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