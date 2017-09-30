Польша требует репараций у Германии

Польский парламент сформировал комитет по вопросу выплаты ФРГ репараций за годы Второй мировой войны.



«Мы хотим начать работу в рамках польского парламента, результатом чего должен стать анализ размера репараций», — сообщил депутат Аркадиюш Мулярчик, избранный председателем комитета.



Дата вынесения решения комитета по вопросу выплаты репараций пока не называется.

Как сообщалось, страна намерена вынести обсуждение военных репараций с ФРГ на международный уровень. Эксперты пришли к выводу, что из-за действий нацистской Германии страна понесла наибольше человеческие и ресурсные потери в Европе.