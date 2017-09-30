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Хадиджа Исмайлова удостоена высшей Шнобелевской премии наше поздравление

Автор: Юсиф Алиев, автор haqqin.az 

Накануне все оппозиционные малотиражки и необольшевистские странички в соцсетях вышли в свет с кричащей передовицей – Хадиджа Исмайлова награждена альтернативной Нобелевской премией. Гип-гип ура! Как же так? Хи-хи, ха-ха! Какой месяц на дворе? Не октябрь ли? Чем же так провинилась наша «кирпичная и бутылочная» (помните у Галича?!) представительница Народного Контроля, что юмористический журнал «Анналы невероятных исследований» наградил Хадиджу альтернативным Нобелем?! Звоню всем интеллектуалам подряд, и пытаюсь донести эту нелепую сногсшибательную весть – Хадиджу наградили Шнобелем!

Шнобелевская премия

Альтернативная Нобелевская премия – это пародия на традиционную и самую престижную Нобелевскую премию мира. По-английски ее на шуточный манер называют Ig Nobel Prize, взято от игры слов, Ignoble – постыдный. Эту премию вручают за достижения, над которыми вначале смеются, а потом заставляют задуматься над тем, что и моральное падение человека бывает бесконечным! Но этой премией обычно награждают за необычные и остроумные исследования.

Я долго рассуждал – за что же Хадиджу наградили Шнобелем? Ведь после обнародованных скрытых видеосъемок, в которых Хадиджа предается любовным утехам, каждый второй совестливый человек покинул бы политическую арену, и тем более журналистику. К примеру, так поступил Дениз Байкал – турецкий политик, принесший извинения своим сторонникам и оставивший навсегда политическую авансцену. Долго не мог найти себе место и кандидат в президенты Франции Стросс-Кан за неэстетичный секс с престарелой горничной… С кем не бывает?! Прелюбодеяние – худшее из человеческих грехов, согласно социальным, религиозным ценностям и общественной морали, порицалось на протяжении всей человеческой истории. Но человек – грешен, хотя бы потому, что зачастую не может преодолеть свои природные бурные эмоциональные страсти. Бог прощает, и мы простим! Но возвести распутную прелюбодейку в ранг национальной героини с претензией на статус совести и чести нации могла бы лишь социальная группа или сообщество, потерявшее моральные ориентиры и нравственность. Хадиджа - треклятая дьяволородица (Хадиджа открыто заявляет о своей воинственной антирелигиозности и своем постдарвинистском атеизме) стала героиней азербайджанского протеста.

Может этот абсурд и привлек внимание Шнобелевской комиссии, вручившей героине протестной площади альтернативную Нобелевскую премию? Ведь, к примеру в прошлом году лауреатом альтернативной Нобелевской премии, которую вручают в Гарвардском университете, стала автор исследования, показавшая, что присутствие людей сексуально возбуждает страусов. А в позапрошлом – автор исследования о том, что будет ли инфицирована еда, упавшая на пол?!

Я подумал, что на сей раз Шнобель вручили Хадидже – вдохновителю морального разложения оппозиционной группы, прелюбодейке ставшей совестью нации. Прости меня Господи! Ведь приличные люди, которые в своих домах воспитывают детей, не впустят за порог своего очага Хадиджу, не так ли? А что если подростку показали на видеоканале youtube откровенные сцены распутства Хадиджи? А вдруг сын спросит – папа, а что в нашем доме делает эта прелюбодейка?! Как это согласуется с нашими консервативными строгими нравами, традициями и ценностями?! Но многие не только впускают, но и усаживают во главе своих домашних застолий. Вот я и подумал, что пуритане-американцы решили высмеять потерявшую моральный облик азербайджанскую оппозицию.

Стоп! Ведь Шнобель вручают в начале октября. А сейчас на дворе конец сентября. Захожу на сайт Шнобелевской премии. Нету там Хадиджи! Даже Шнобель счел постыдным принять в свой круг женщину-дьяволородицу.

И что вы думаете? Что же вручили Хадидже Исмайловой? Никому неизвестное шведское НПО вручило Хадидже какую-то премию под названием «Аллард». И вот наша оппозиция почему-то расценила ее как Альтернативную Нобелевскую премию. Несчастные и обездоленные так и не поняли, что этой альтернативой выставили свою героиню на пьедестал нового позора! Пригвоздили к столбу позора. Ведь альтернатива – это пародийный Шнобель!

И за что же на сей раз Хадиджа получила премию никому неизвестного шведского НПО? За свои расследования? Какие журналистские расследования? Ведь расследование проводила не Хадиджа, а целый Консорциум журналистов расследователей – OCCRP. К примеру, какое участие приняла Хадиджа в последнем расследовании по так называемой азербайджанской стиральной машине? Она посредством «мессенджера» в фейсбуке обнаружила подставного директора фирмы, какого-то сельчанина, и дескать вывела его на чистую воду. Все остальное – расследование оплат азербайджанских чиновников, произведенных через офшорные счета – работа европейских журналистов-расследователей.

Впрочем, наиболее красноречиво и справедливо об этом высказался соратник Хадиджи Исмайловой, другой журналист-расследователь, принимавший участие в работе Консорциума, завотделом экономики агентства «Туран» Хафиз Бабалы. Накануне на своей странице в фейсбуке оппозиционный журналист нижеследующим образом расценил бесстыдное паблисити героини оппозиционной леберастии: «Все мы впервые слышим о так называемых премиях, которые вручают борцу с коррупцией и за свободу прессы Хадидже Исмайловой. Что стоит за этим дождем славы? Будто все сговорившись награждают Исмайлову какими-то премиями. Это объясняется простым ответом: Хадиджа превратилась в «звезду коррупционной схемы международных премий», хотя является всего лишь соавтором многочисленной авторской группы. Многие считают, что это даст импульс развитию азербайджанской журналистики, Но я с этим не согласен. Пока есть Хадиджа и ее друзья за рубежом, этого не будет. Поскольку за всех премии будет получать одна Хадиджа».

Хафиз Бабалы принимал более деятельное участие в последнем скандальном расследовании, нежели Хадиджа Исмайлова. Более того, этого жесткого оппозиционного журналиста в пристрастиях к власти не заподозришь. Х.Бабалы открыто подтрунивает над комедианткой Хадиджей. Почти как авторы Шнобеля. Смех сквозь слезы, сомнения и насмешки проскальзывают в его рассуждениях… По сути Хадиджа получила заслуженную Шнобелевскую премию – и не только за бесстыдство и политпрелюбодейство, но как высказался Бабалы, и за общественную коррупцию…

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Хадиджа Исмайлова удостоена высшей Шнобелевской премии наше поздравление
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