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Расстрелявший сослуживцев дагестанец убит при задержании

 

Военный, расстрелявший сослуживцев в Амурской области, убит во время задержания, передает ТАСС субботнее сообщение пресс-службы Восточного военного округа России.

"Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области. Во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащим подразделения антитеррора, после чего по нему было применено табельное оружие", - сказали в пресс-службе.

"Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия Министерства обороны Российской Федерации", - добавили в округе.

Инцидент произошел 29 сентября на полигоне в Амурской области. Как сообщили в минобороны, при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. Смертельные ранения получили офицер и два военнослужащих, еще двое военных были госпитализированы. Стрелявшему вместе с оружием удалось скрыться с территории полигона.

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