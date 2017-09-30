CША и Южная Корея провели совместные учения

Вашингтон и Сеул провели первые совместные учения ПВО ближнего действия на Корейском полуострове, передает РИА Новости опубликованное в субботу сообщение Тихоокеанского командования США.

В маневрах были задействованы военнослужащие 6-го батальона 52-го полка ПВО армии США и южнокорейские военные. Дата учений и численность их личного состава не уточняется.

Как отмечается в сообщении, в ходе учений военные двух стран ознакомились с системами и средствами, состоящими на вооружении друг у друга, чтобы "в конечном итоге выстроить прочное партнерство".

Отработка взаимодействия ПВО Южной Кореи и Соединенных Штатов прошла на фоне угрозы военного конфликта на Корейском полуострове из-за острого противостояния между США и КНДР. Пхеньян проводит испытания баллистических ракет и ядерных боезарядов к ним, предупреждая, что может пойти на превентивный удар против Америки. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, грозится применить силу против Северной Кореи.