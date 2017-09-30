Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана за последние 12 месяцев завершило расследование 180 уголовных дел и направило их для дальнейшего рассмотрения в соответствующие судебные инстанции, сказано в статье генпрокурора Закира Гасанов, опубликованной в печатном органе Милли Меджлиса газете «Азербайджан».

«За отчетный период Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана завершило расследование 180 уголовных дел в отношении 232 лиц и направило их для дальнейшего рассмотрения в соответствующие судебные инстанции», - отмечается в статье,

По словам З.Гаралова, указанные дела возбуждены, в основном, по фактам присвоения и растраты, мошенничества, злоупотребления служебным положением, халатности, подделки, незаконного изготовления и использования официальных документов и т.д.