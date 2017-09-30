Закир Гаралов о следствии по делу шпионской сети в армии

До конца этого года завершится следствие по делу группы военных и гражданских лиц, обвиняемых в шпионаже, сказал сегодня журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

По его словам, группа была выявлена Министерством обороны, и в настоящее время следствие ведется Военной прокуратурой Азербайджана.

Напомним, что в мае 2017 года Генпрокуратура, МВД, Минобороны и СГБ Азербайджана сообщили о том, что группа военнослужащих и гражданских лиц, совершив предательство в отношении Азербайджана, исходя из материальных интересов, находились в тесном сотрудничестве с вражеской разведкой и периодически передавали вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну.

На основе собранных материалов в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 274 УК и создана совместная оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников Генпрокуратуры, Минобороны, МВД и СГБ.