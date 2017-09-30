Генпрокурор о деятельности агентства Turan

«В деятельности информационного агентства Turan каких-либо ограничений нет», - сказал сегодня журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

З.Гаралов отметил, что никакой налогоплательщик не вправе нарушать требования налогового законодательства.

Отметим, в распространенной Министерством налогов 25 августа информации говорилось, что на основе результатов проверки в ООО «Информационное агентство Turan», проведенной с целью выявления наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты в госбюджет налогов в крупном размере в Следственном управлении Департамента предварительного расследования налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по статье 213.1 (уклонение от уплаты налогов).

Напомним, что директор информагентства Turan Мехман Алиев был арестован 25 августа. 11 сентября, но впоследствии избранная в его отношении мера пресечения в виде ареста была изменена на домашний арест под подписку о невыезде.