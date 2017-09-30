МИД России о правовом статусе Каспия

В 2018 году планируется подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков на третьем Каспийском медиафоруме в Астрахани, передает Интерфакс.

"Каспийское направление российской внешней политики сейчас активизируется. Те, кто отслеживает новости, видят, что эта тема фигурирует и в переговорах нашего президента, и в переговорах министра иностранных дел, когда они встречаются с коллегами из прикаспийских государств", - заявил Братчиков.

По словам посла по особым поручениям, одной из целей нынешней встречи является "подведение черты под долгими переговорами" о правовом статусе Каспийского моря.

"Мы рассчитываем, что в Казахстане в следующем году конвенция будет подписана", - сказал он, подчеркнув, что при подписании документа будут учтены интересы субъектов России.