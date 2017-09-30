Мужчина с ножом атаковал прохожих в Москве

Полиция разыскивает неизвестного мужчину, ранившего ножом двух пешеходов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает в субботу, 30 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

По информации агентства, инцидент произошел 28 сентября около 22:00 в проезде Якушкина. Неизвестный нанес удары похожим на нож предметом двум мужчинам соответствено 1988-го и 1991-го года рождения. Пострадавших госпитализировали.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как передал телеканал «360», одному из мужчин удар ножом был нанесен в шею, у другого посечена нога. Сообщалось, что нападавший имел азиатскую внешность и не был знаком с пострадавшими.