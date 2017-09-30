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Турция развернула силы военной полиции в Идлибе

 

В сирийской провинции Идлиб, которая входит в одну из утвержденных в Астане зон деэскалации, пока разворачиваются только силы турецкой военной полиции, соответствующих российских сил там еще нет, передает Интерфакс сообщение информированного источника.

"В Идлибе российской военной полиции еще нет. Но там начали разворачивать свои силы представители турецкой военной полиции", - сказал информатор агентства.

Как уже сообщалось, по итогам состоявшейся в середине сентября шестой встречи в Астане стран - гарантов режима перемирия в Сирии (Россия, Турция и Иран) была определена четвертая зона деэскалации конфликта.

В мае этого года было объявлено о создании трех таких зон: к северу от города Хомс; в районе Восточной Гуты (пригород Дамаска); и на юго-западе Сирии, у границы с Иорданией, в провинции Дераа.

В четвертую зону входят провинция Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

По договоренности, мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, в остальных же зонах этим будет заниматься исключительно российская военная полиция.

Собеседник агентства также подтвердил, что в глубине района Идлиб будет находиться иранская военная полиция.

По его словам, российская военная полиция пока развернута лишь в первых трех зонах деэскалации.

"В Хомсе развернута российская военная полиция, также она находится в Восточной Гуте. На юге Сирии безопасность пока обеспечивают одни только силы военной полиции РФ, там они располагаются давно", - указал собеседник агентства.

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