Макрон хочет помочь Багдаду решить проблему Курдистана

Ирак и Иракский Курдистан должны «оставаться едиными в своем стремлении к борьбе организацией «Исламское государство» и стабилизации ситуации в Ираке». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, Макрон предложил помощь Багдаду в деэскалации конфликта вокруг Иракского Курдистана. Он призвал иракского премьера избегать «любой эскалации» конфликта, а также пригласил аль-Абади приехать 5 октября в Париж для переговоров по курдскому референдуму о независимости.

Напомним, референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября. 91,83% жителей региона проголосовали за независимость региона. Ирак назвал референдум «неконституционным». В то же время Турция и Иран закрыли границы с Иракским Курдистаном. Турецкий президент пригрозил Курдистану санкциями.