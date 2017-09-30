Тот, исподволь скребущийся во мне скепсис, достававший меня еще в редакции, не давал покоя и в комфортном салоне «хундая» летевшего по скоростной магистрали, в сторону Сальян. Признаться, мне, худо-бедно знавшего, и во времена оные, советские, часто писавшего о проблемах тружеников сельского хозяйства, не совсем верилось в то, о чем, в министерстве труда и социальной защиты показывая кипу бумаг говорил мне руководитель Департамента политики занятости и демографии Эльнур Сулейманов. Правда, уверенность и сдержанность тона, за которыми он изо всех сил явно старался взнуздать свои, независимо от него, вырывавшиеся наружу эмоции, не могли не внушать доверия. Однако, шмыгнувший куда-то в потёмки и умолкнувший было мой скептицизм, приученный по профессиональной журналистской привычке все пробовать на зуб и верить не словам и цифирям на бумаге, а только глазам, ехидно нашептывал: «Чтобы такое… Да еще в сельских районах…»

Это-то меня и буравило. Какой, спрашивается, из указов президента касающихся самых животрепещущих проблем населения выполнялся со столь молниеносной быстротой?.. Разве только, ставший легендой наших дней «ASAN XİDMƏT». Изнуряющее до нервных срывов хождение по мукам – получение необходимых документов - ушло в дремучие нети...



А тут указ, касающийся, пусть не много миллионной массы людей, зато самой болезненной и важнейшей грани социума страны - занятости, а, верней, её отсутствия для сотен и сотен, проживающих в сельских районах многодетных, мало обеспеченных и слабо защищённых от повседневных проблем семей. Денежные пособия, выделяемые им из казны для, более или менее, нормального существования уходили, как говорится, в песок. Они никак не избавляли от нищеты.

Ушлое чиновничество эту острую грань, унижающую человеческое достоинство, возвело в степень ИЖДИВЕНЧИСТВА. По сути, оно и было таковым. Бередящие душу сигналы прозябания чуть ли не ежедневно ложились на стол Главы государства. Надо было не просто что-то делать, а радикально и конкретно менять возникшую и имеющую место быть удручающую картину. И вот, министерству труда и социальной защиты населения президент поручил безотлагательно и в первую очередь, взяться за решение этой задачи. «Я даю вам карт-бланш. Действуйте!» - приказал Ильхам Алиев. За точность этих, произнесенных Главой страны слов напутствия, я не ручаюсь. Не имел чести присутствовать. Но смысл их был однозначно таковым.

…«Выдавать безвозмедно! Навсегда!»

Административные меры и сокрушающий пресс, привлекаемых лучших прокурорских сил по расследованию дурно попахивающих делишек, связанных с выделением беднякам госпособий, желаемых результатов не давал. Во всяком случае картины не менял..

Тщательно проработанная новая программа усилиями новой команды единомышленников была подготовлена на неделю раньше установленного срока.

Масштаб видения и глубокое знание разных видов технологий, коими за рубежом, по сию пору, и не без успеха пользуются, позволили этому «мозговому тресту» справиться с поставленной задачей. За основу ими была взята методика лауреата Нобелевской премии мира, доктора экономики из Бангладеш Мухаммеда Юнуса. Это он, у себя в стране, за короткий срок вывел из нищеты около трех сот тысяч своих сородичей. По разработанному им проекту, правительство стало выдавать своим согражданам, находящимся в крайней степени нуждаемости, но желающим иметь свое семейное дело и работать, те ресурсы, которые им помогли бы начать свой домашний бизнес.

Этими ресурсами были не денежные средства, а оборудование с необходимым количеством сырья, несколько голов крупного рогатого скота, не один десяток овец, птицы, рыболовных снастей с лодками, клин земли для возделывания привычных им культур и т.д. и т.п. Получившие такую поддержку, никакими налогами пожизненно не облагались. В общем, создавались сугубо семейные хозяйства, произведенными продуктами которых, человек мог кормить домочадцев, а излишки сбывать соплеменникам. То и другое довольно ощутимо снимало нагрузку на госбюджет… Однако, в том решении властей Бангладеш, имелась одна оговорка: фермер, ремесленник, рыболов и прочие обязаны были в течении 10 лет, без каких-либо процентов, расплатиться за все вложенное государством в их бизнес.

Тщательно продуманный и по детально расписанный проект, незамедлительно был представлен Президенту.

Глава государства рассмотрев предложения министерства труда и социальной защиты поддержал их за исключением одного существенного условия: «Всем вовлеченным в программу самозанятости выделенные ресурсы выдавать безвозмездно и навсегда. О возмещении и речи быть не может!»…Для начала на реализацию программы президент выкроил из своего резервного фонда 6 миллионов манатов…о чем и подписал соответствующее Распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению самозанятости населения»…

На добрых сердцах власть имущих

Это было 7 апреля 2016 года. А сегодня 16 сентября 2017 года легкокрылый «хундай» вместе с одним из членов той самой команды трудоголиков Фуадом Мехтизаде, нес нас в Сальяны. Именно туда и совсем не случайно. Оттуда, из села Гызыл агач от престарелой Сарии Гасановой в haqqin.az пришло глубоко тронувшее нас письмо, которое словно писалось не шариковой ручкой, а сердцем. Сердцем матери.

«…При каждом намазе, обращаясь к Всевышнему Аллаху, я теперь прошу Его ниспослать нашему президенту Ильхаму Алиеву и всей его семье самых необыкновенных земных чудес… У него болит сердце за нас. Он нас, многодетную семью в 8 человек вывел из нужды. Дал сил и крылья моему сыну Фаику, на котором держалась, а теперь твердо будет держаться наша семья. Вернувшись из проклятой Карабахской войны он не мог найти работу. Везде, куда по рекомендации районного Центра занятости его могли устроить, требовалась какая-то квалификация. А он сельский мальчик с рождения ухаживал за домашними животными и птицей… Не стану писать как мы нуждались. То, думала я, были наши беды. Испытания свыше. Оказалось, это не так.

Помощь пришла свыше и неожиданно для нас. И случилось это в апреле года текущего. Вдруг нам на подворье загоняют четыре коровки: одна, как я сразу заметила, на сносях, другая яловая двухлетка и две годовалые тёлочки. Солидный мужчина, пришедший к нам с директором Центра занятости, окликнул моего сына. «Вы Гасанов Фаик Самед оглу?» Фаик молча кивнул. «Теперь, - громогласно объявил он, - это твоя живность… Вот документ. Распишись в получении». Этот из министерства солидный человек, имени которого (дай Бог ему здоровья!) я не запомнила, протянул ему бумагу, в которой черным по белому было написано: «Отцу многодетной семьи, ветерану Карабахской войны Ф.С. Гасанову, согласно Распоряжению Президента Азербайджана, в рамках созданной при Министерстве труда и социальной защиты программы самозанятости, в безвозмездное пользование передается четыре головы крупного рогатого скота». В тот день в доме у нас был праздник. Сейчас у нас есть трехмесячная телочка и яловая тоже беременная. Молоко, катыг, сметана… И еще я вспомнила свою юность. Снова стала взбивать масло. Излишки продаем соседям…»

Связываюсь с Департаментом политики занятости и демографии. Говорю о полученном нами письме и по ходу замечаю, что оно меня удивило. Не уж-то, мол, такое, да, причем, в сельских районах, имеет место быть? Ежели, это так, то это, прямо-таки, революция, которая состоялась без шума и пыли.

- С последним, названным вами Революцией, согласен на все сто. Это новое слово в развитии национальной экономики… А вот сказанное с иронией, что вас оно удивило, не согласен. У меня под рукой писем такого содержания более сотни. Благодарные и воспрянувшие сельчане, оказавшиеся в обойме программы занятости, пишут нам и в президентский аппарат… Для вашей старушки и для тех кто пишет эти письма всё пришедшее к ним кажется вроде манной небесной. А за этой «манной» стоит кропотливый труд сотрудников, учрежденной при министерстве Государственной службы занятости. Их труд, - улыбается мой собеседник Эльнур Сулейманов, - мало чем отличался от труда рабов на галере. Мы в короткий срок определились со списком тех, кто стоит на учете в районных Центрах занятости. И по возможностям выкроенных президентом из бюджета средств, мы остановились пока на двух тысячах людей, не имеющих работы. Это семьи инвалидов, жертв и ветеранов Карабахской и Афганской войн, семьи, потерявших кормильцев, многодетные семьи … Одним словом, на тех, кто наиболее беззащитен. Вместе с тем, если вы думаете, что все приобретенное нами и выданное им, ограничивалось только механическим распределением по принципу «абы как», то вы ошибаетесь. Мы подобрали отряд высококвалифицированных бизнес-тренеров, которые в помещениях районных Центров занятости в течение двух месяцев проводили с ними курс делового ликбеза. И они, бизнес-тренера, опытным взглядом и по учебе определяли, кто из слушателей имеет необходимую хватку, а, главное, кто из них действительно хочет работать и иметь семейное дело. Таких оказалось около полутора тысяч… И скажу вам результаты нас радуют. Впрочем, поезжайте в любой из районов. Мои слова - одно, а увидеть воочию, согласитесь, другое…

…И первое, куда въехал наш «хундай» было село Гызыл агач, где проживала та самая старушка, что написала нам и её сын ветеран Карабахской войны Фаик Гасанов. Все было так, как и описывалось в том письме.

- Вы довольны? - спрашиваю я, разглядывающую меня, подслеповатую мать Фаика.

- Очень и очень! Но у меня, сынок, одна просьба к тебе… Скажи, пожалуйста, президенту, что старая Сария из Гызыл агача, низко-низко кланяется ему за такой царский подарок.

Как не странно, а где бы и у кого бы мы в тот день не побывали, принимали нас за полномочных посланников самого Главы государства, с которым, как им, видимо, казалось, мы встречаемся каждый день, а потому спешили через нас передать ему свою признательность. Нас это, хотя и шокировало, но, признаться, было приятным. И мы обещали. Но как можно было отказать двум уже повзрослевшим инвалидам с рождения, отцу которых Ибрагимову Лаигу сотрудники министерства, в том же апреле сего года, завели во двор четыре коровки, одна из которых вскоре разродилась. «Более или мене зажили», - потрёпывая головки своих двух счастливо улыбающихся чад, говорил Лаиг киши.

- Пройдемте и ко мне. Я тут живу рядом – приглашает нас Гахраман Ибрагимов – В нашем селе Бешдели двое получили такой подарок от президента. Я и Лаиг…

«Он, Гахраман, - шепнул нам, один из сопровождающих нас сотрудников Сальянского Центра занятости, - отец трех девочек и двух сыновей, вернулся из Афганистана инвалидом второй группы...

- Вот, теперь у меня появилась возможность поднять новый коровник, - Гахраман не без гордости показывает у себя во дворе на подсыхающий под солнцем фундамент. – Слава Богу, могу позволить себе. Немного, но уже капает нам в кошелек. Стабильно капает. Раньше я о таком разве только мечтал…

Таких, как Гахраман и Лаиг, занимающихся сугубо сельскохозяйственным делом в Сальянах еще три семьи… Хотя нет. Ведь пчеловодство тоже сельское дело! А им занимается здесь, в деревушке Арбатан, мать-одиночка Рейхан Панахова. У ней, на благоухающем цветами дворе теперь вместо одного, некогда поставленного её рано ушедшим в иной мир мужем, 21 улей.

- Я не верила, что может случиться такое чудо. Что в конце мая текущего года мне вдруг вместе с ульями и рамками для меда привезут 20 пчелиных семей, штук десять упаковок необходимых медикаментов для них и еще мешки с сахаром. Целых 500 килограммов. Не только привезли, а установили и разложили. И всего лишь за мое «Большое-большое Спасибо!»

Один из моих коллег, окинув рукою садик, поинтересовался: «Не скудна ли пища для ваших медоносов?»

- Что вы! - всплеснула руками женщина, - Мой палисадник капля в море. В метрах ста от моего дома неоглядная поляна клевера, люцерны, душицы… Лесополоска с пахучими кустами белой акации… Нектара на сто пчелиных семей хватит… Если бы этих пчелок мне завезли не в конце мая, а в марте или в начале апреле я бы от них получила самое малое килограмм 30 чистого меда. Но и за это время они мне намедоносили 5 килограммов… Сами едим и продаем соседям. Продукт ведь чистый. А они, соседи, уже просят чудодейственных для здоровья прополиса и пчелиного молочка. Чуть ли очередь не установили… Пусть не много, но в следующем году будет и то, и другое, - провожая нас, уверенно говорит Рейхан ханум…

Так что, в Сальянах по программе Самозанятости, сугубо сельскохозяйственным бизнесом, занимаются шесть из тех 20 семей, которым бизнес-тренера определили наиболее оптимальный вид занятий. Вот, положим, Бахрузу, старшему из четырех оставшихся сиротами детей, погибшего в Карабахе Максуда Зейналова, выделили 40… попугайчиков – волнушек, а к ним 50 килограммов корма.

Разведением их было его хобби, которое Бахрузу привил, положивший жизнь за отчие земли, отец. Молодой человек смог доказать, что это дело прибыльное и может им кормить всю семью. Он оказался прав. Теперь у него 220 попугайчиков, не считая десятка и десятка появляющихся на свет птенчиков. В неделю он продает от 20 до 30-ти штук этих пестроцветных и неугомонных своих питомцев. Каждого у него покупают от 10-ти до 15-манатов. Выгода очевидная. Семья живет на этом бизнесе довольно крепко…

…А практически не зрячему сальянцу, Алибабе Ахмедову, на руках которого старшая дочь инвалид 2-й группы по рождению, сердечница жена и еще трое ребятищек, были даны в семейный бизнес всегда востребованные ритуальные услуги. Для этого ему выделили 3 новые палатки, 25 столов, 60 стульев и три компактные газовые печки… Воздев руки к небу набожный Алибаба киши чуть ли не в голос произнес: «Зажили, как люди…»

- Конечно же он, Всевышний, но сердцами и разумом тех, кто в мирской жизни Им же поставлен у власти, - выслушав наши впечатления, уже в Аджикабуле, куда нас доставил шустрый «хундай», говорил директор районного Центра занятости Чингиз Гасанов. - Недавно, качу в Баку, в министерство. Звонит мобильник. - продолжал Чингиз муаллим. - Это был Акиф Насиров. Трижды контуженный в Карабахе и один из 13-ти наших жителей, которых мы вовлекли в программу Самозанятости.

«У меня вчера появился теленочек… Такой славный, живенький… » - радостно клокотал он… Это у него уже второй приплод. Теперь у Акифа вместо четырех выданных коровок стало шесть. Ожил вояка! Окрылился! Ведь семья в достатке – накормлена, обута и одета…

- У меня порода что надо! Симментальская! - хлопая по крупу разродившегося животного, не без хвастливости звенит он. - В день дают чуть больше 10 литров молока. Будут давать больше. Ведь они пока вскармливают своих деток…

Завидев, что мы собрались уезжать он настойчиво стал предлагать чаю. Но мы порядком подустали и спешили. «Как же так? Там на верху, в Баку, скажут, что даже чаем не напоил». Мы его успокоили, побожившись, что там, наверху, ничего и никому не скажем. Ведь нам еще нужно было заглянуть в хозяйство Нёфяля Тагиева, которое имело лишь опосредованное отношение к сельскохозяйственному производству. Посоветовал его бизнес-тренер Халид Дадашев.

- По дороге вы видели, что чуть ли не на каждом шагу идет строительство, - начал Халид. - Люди поднимают для себя дома. Каждый хочет, чтобы он стал украшением Аджикабула. А за облицовочным материалом им приходится ездить в дальнюю даль. Дорого он им обходится… И тогда, вынашивающему идею организовать такое производство здесь, на месте, человеку с высшим техническим образованием Тагиеву, мы оказались очень кстати. Нас покорил грамотно составленный им бизнес-план. Мы не могли не обратить на него внимания…

- Тем более, - добавляет директор Центра, - он стоял у нас на учете. Да, за пределами Аджикабула ему предлагалась работа. Но тяжело больная жена и трое детишек требовали его неотлучного присутствия. Мотаться было не с руки. Сейчас увидите, как он поставил дело.

… - Вот неказистый на вид, но зато наш семейный мини заводик. В общем-то, цехом, во всяком случае, и то с большой натяжкой можно назвать, - заводя нас к себе во двор, он указывает на небольшое строение, возле которого сложены были разного вида и рисунков готовые плиточные изделия. – Это и есть наша кормилица

На вопрос трудно ли было ему ставить такое дело, он засмеялся и сказал:

- Вы не поверите – легко. Представьте, тебе без всякой оплаты во владение доставляют бетономешалку, дробилку, вибростанок, четыре вида форм, 20 мешков цемента и самосвал щебня… И такая сила прилилась в руки и такой «хош» обуял, что даже не заметил, за сколько дней я все установил и со своими подростками сыновьями приступил к работе… Теперь мои пацаны не бегают без дела по улицам. Понимают, дело здесь.

Неподалеку от дома, под тенью густо разросшегося виноградника, сидела, укутанная в плед, женщина. Это была жена Нёфяля. Мы подходим к ней, чтобы и поздороваться и попрощаться. Она вдруг улыбнулась и в её подернутых болезненной матовостью глазах засветились живые искорки.

- У меня к вам просьба, - прошептала она. - От меня, от женщины, в лицо которой дышит смерть, от моего Нёфяля и от детишек своих очень прошу передайте Президенту нашу глубочайшую благодарность…

Убеждать её, как мы убеждали других, что мы никакие не посланники Президента, было глупо и неуместно. Ну, как можно было ей в этом отказать?! Да и всем тем, у кого мы побывали…

P.S. Когда вами прочитанный материал уже ставился на полосу, нам стало известно, что в рамках этой Программы Самозанятости, сразу завоевавшей у людей необычайные популярность и спрос, увидел свет и вступил в силу, подписанный главой государства новый Закон о страховании от безработицы. По его букве уже создаётся специальный Фонд, из которого львиная часть денежных средств будет направляться в уже действующий процесс Программы Самозанятости. Это позволит министерству труда и социальной защиты ежегодно и методично вовлекать в домашний бизнес на местах до 10 тысяч семей. И что самое существенное, так это то, что означенный Закон, красноречивей всех слов засвидетельствовал: пилотный проект, разработанный ведомством, судя по заявкам и настоятельным просьбам тысяч семей, живущих на грани прожиточного минимума, целиком и полностью доказал свою жизнеспособность.