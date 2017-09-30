В Тбилиси в пятницу состоялся матч «Мировые звезды для Грузии». Этому футбольному празднику грузинская столица обязана «Банку Ви-Ти-Би», взявшему на себя финансовые расходы, связанные с матчем. А они, ясное дело оказались немалые, поскольку на поле вышли одиннадцать знаменитостей из разных стран мира: Франческо Тотти, Ривалдо, Дида, Андрей Шевченко, Хавьер Дзанетти, Звонимир Бобан и др.

Им противостояли ветераны из федерации футбола Грузии, самым популярным среди которых является бывший капитан сборной, экс-вице-премьер и экс-министр энергетики Грузии, а ныне кандидат в мэры Тбилиси Кахи Каладзе. Руководил сборной «Мировых звёзд» известный немецкий тренер Отто Рехагель, а сборную ветеранов Грузии возглавил знаменитый капитан «Динамо» Тбилиси и сборной СССР по футболу Александр Чивадзе.

Желающих посмотреть на необычное спортивное зрелище оказалось предостаочно - 55-тысячный стадион был переполнен.

Разумеется, мировые звезды оказались сильнее своих грузинских коллег победив их со счетом 6:5 (три гола в ворота хозяев забил Франческо Тотти!) И все же Грузия также оказалась в выигрыше: матч был благотворительный и все вырученные от продажи билетов деньги направляются на ликвидацию последствий пожара Боржомского леса. А сумма набралась немалая 403.214 лари (примерно 162.568 долларов).