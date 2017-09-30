Подписаться на уведомления
 

Закир Гаралов: «Азербайджанские НПО финансируются из-за рубежа»

 

Правоохранительные органы Азербайджана предотвращают попытки финансирования деятельности местных НПО из-за рубежа, заявил сегодня журналистам генеральный прокурор Закир Гаралов.

«Не имеющие возможности финансироваться со стороны своих зарубежных покровителей внутри нашего государства, оппозиционные неправительственные организации прибегают к попыткам получать эти деньги в других странах и завозить их в Азербайджан. Мы пресекаем эти попытки», - подчеркнул З.Гаралов в беседе с журналистами.

По его словам, никто не имеет права нарушать таможенное и налоговое законодательство Азербайджана.

«Называющие себя оппозиционными газеты и неправительственные организации не должны нарушать требований таможенного и налогового законодательства», - отметил генпрокурор.

Закир Гаралов сказал о продолжающемся следствии по делу представителей НПО, пытавшихся получить деньги от своих зарубежных покровителей.

«В будущем предстоят судебные процессы, поэтому мне не хочется комментировать этот вопрос. Я неоднократно заявлял, что называющие себя оппозиционными неправительственные организации и различные газеты должны с уважением относиться к законам Азербайджана», - подчеркнул генпрокурор.

1068 просмотров


Старости
После Кисловодска Азербайджан восстанавливает Железноводск
После Кисловодска Азербайджан восстанавливает Железноводск 35 миллионов долларов
Наша погода
Сегодня 20° / 16°
1 Окт 20° / 13°
2 Окт 16° / 11°
3 Окт 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0027 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Москва опровергла заявление Киева о российских войсках в Белоруссии
Патрушев продолжил консультации с Ильхамом Алиевым "Азербайджан и Россия вместе выявляют вызовы"
«Наступило время распада государств» комментирует для haqqin.az Михаил Погребинский
«Армянский механизм» как рычаг давления на Россию комментарий академика Анатолия Пешко
Бои на востоке Турции: много погибших и раненых
В Баку арестован грабитель женщин видео
Косовские депутаты подрались в прямом эфире видео
В Киеве мужчина открыл стрельбу по детям
В Баку будет пасмурно и дождливо
Джейсон Смарт: «Мичиган признал Карабах под давлением армянского лобби» эксклюзив
Стрельба на избирательном участке в Каталонии: четверо раненых
«Армению нельзя считать стратегическим союзником России» Комментирует для haqqin.az Татьяна Полоскова
Коллегия маклеров или всё же адвокатов?
Закир Гаралов: «Азербайджанские НПО финансируются из-за рубежа»
Звезды мирового футбола спасают грузинские леса haqqin.az из Тбилиси
Макрон хочет помочь Багдаду решить проблему Курдистана
Президент И.Алиев переходит на концепцию Мухаммеда Юнуса: каждому по микрокредиту наш спецреп
Турция развернула силы военной полиции в Идлибе
Мужчина с ножом атаковал прохожих в Москве
Тиллерсон будет курировать санкции против России
МИД России о правовом статусе Каспия
Землетрясение в Китае
Генпрокурор о деятельности агентства Turan
Закир Гаралов о следствии по делу шпионской сети в армии
Генпрокуратура отчиталась о борьбе с коррупцией 180 уголовных дел
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться