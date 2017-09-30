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Коллегия маклеров или всё же адвокатов?

Автор: Рашад Рустамов, отдел социума 

27 сентября 2017 года председатель Коллегии адвокатов Азер Тагиев подал в отставку «в связи с проблемами со здоровьем».

Однако, по информации компетентных источников, власти были недовольны деятельностью А.Тагиева, считая ее неэффективной, и фактически подталкивали его к отставке.

Азер Тагиев возглавлял Коллегию с 1995 года, а до этого долгие годы занимал пост ее зампредседателя. Согласно уставу Коллегии адвокатов, в случае отставки глава организации передает свои полномочия одному из своих заместителей, а потому вплоть следующего съезда коллегии, который пройдет в декабре, обязанности ее главы будет исполнять зампредседатель Фархад Наджафов.

Азер Тагиев

В последние годы Коллегия адвокатов, действительно, превратилась в формальную, бесполезную организацию, что заметно подорвало в обществе доверие к институту адвокатуры. В независимой прессе нередко появлялись статьи, в которых объединение обвиняли в монополизации адвокатской деятельности в стране. Юристы утверждали, что исключительно членам коллегии предоставлено было право заниматься адвокатской деятельностью. Между тем по своему статусу Коллегия адвокатов является всего лишь одной из многочисленных неправительственных организаций в Азербайджане.

Действительно ли, что до последнего времени лишь членам коллегии предоставлялось право осуществлять защиту граждан в суде? Этот вопрос haqqin.az задал нынешнему и.о. председателя этой организации Фархаду Наджафову.

«Согласно статье 9 закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности», только члены Коллегии адвокатов могут заниматься адвокатской деятельностью. Юристы, не являющиеся членами коллегии, могут выступать в судах только в качестве юридических представителей», - заявил Ф.Наджафов.

А для того чтобы стать членом коллегии, поясняет он, необходимо сдать письменный и устный экзамены, а также пройти курсы обучения в Академии юстиции при Министерстве юстиции республики.

«Согласно Гаванской конвенции, к которой присоединился и Азербайджан, любой юрист может заниматься адвокатской деятельностью. Однако руководство Коллегии адвокатов фактически монополизировала все права защитников», - возражает Ф.Наджафову известный правовед Аслан Исмаилов.

Аслан Исмаилов

Как утверждает А.Исмаилов, в  Азербайджане на 10 тысяч человек приходиться один адвокат, тогда как в соседней Грузии один - на тысячу. Даже в экономически бедной Индии это соотношение - 1 к 1500. Правовед уверен, что в сложившейся ситуации виновата прежде всего Коллегия адвокатов.

«Но ведь закон нашей страны запрещает юристам, не являющимся членами коллегии, заниматься адвокатской деятельностью. Может, в таком случае, что-то не так с законом?» - замечает журналист haqqin.az.

«Сегодня у нас тысячи юристов стремятся заниматься адвокатской деятельностью. Но экзамены по приему в коллегию проводятся только раз в три года. То есть попасть в коллегию непросто. В принципе не мешало бы проводить такие экзамены раз в три месяца», - считает юрист.

К тому же, как полагает А.Исмаилов, во время устных экзаменов представители коллегии намеренно отсеивают «неугодных», которые успешно сдали письменный экзамен.

Как сообщил юрист, сегодня больше половины членов Коллегии адвокатов составляют люди пенсионного возраста, в прошлом работавшие в полиции. 

«А имеющих опыт, активно практикующих юристов изгнали из коллегии. А те, кто остался, в основном занимаются оказанием маклерских услуг подсудимым и судьям», - заявил А.Исмаилов.

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