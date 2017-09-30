В армянском обществе продолжаются бурные дискуссии на тему русского языка. Мол, Россия его навязывает Армении. Возникает четкое ощущение, что градус «нелюбви» к России в Армении продолжает расти. Деятели разных мастей обвиняют друг друга в приверженности русскому языку, как будто это является преступлением.

К примеру премьер–министр Карен Карапетян на днях заявил, что он не давал указания на разработку концепции углубленного изучения русского языка в Армении. Однако о необходимости разработки такого концепта заявил министр образования и науки Левон Мкртчян, что вызвало бурю негодования у армянской общественности. Сказали в Ереване и о намерении включить русский язык в список обязательных для изучения «иностранных языков».

Так чем же Армении не угодил русский язык? Отвечая на вопросы haqqin.az, доктор политических наук, государственный советник Российской Федерации первого класса Татьяна Полоскова отметила, что намерение властей Армении придать русского языку статус иностранного вполне логично.

«Рост антироссийских настроений в армянском политическом истеблишменте в последнее время отмечают не только исследователи из России. Эту тему я обсуждала и с армянскими экспертами во время визита в Ереван весной 2017 года. Многие из них выражают искреннее сожаление в этой связи», - заявила Полоскова.

Можно ли считать власти современной Армении стратегическим союзником России? «Судя по последним шагам - вряд ли. Намерение признать русский язык иностранным говорит о том, что власти Армении не считают на самом деле Россию братской страной. Вопреки воле большинства населения.

«Пять процентов Армении живут, имея все. Остальные борются за жизнь. И полностью отстранены от влияния на развитие политических и экономических процессов. Их мнение никого не интересует», заявил мне в частной беседе армянский политолог из Еревана», - рассказала эксперт.

В Армении часто приводят в качестве позитивного примера Уругвай, власти которого первыми признали геноцид армян: «Но уж тогда надо быть во всем последовательными. В том же Уругвае в середине нулевых годов нашего века указом президента страны Хосе Мухика русский язык был признан обязательным для изучения в местах компактного проживания выходцев из России. В частности - в Сан-Хавьере. А ведь Уругвай не имеет такого количества русского и русскоговорящего населения. И никогда не входил в состав России. В мире много примеров, когда в странах официальными признают несколько языков. Та же Финляндия - бывшая в свое время частью России».

«Но только ли власти Армении надо винить в сложившейся ситуации? Где инструменты российской мягкой силы в СНГ? Кто работает с элитой этих стран? С молодежью? А, главное, где итоги этих безумных усилий? Россия стремительно теряет союзников среди политического истеблишмента. И не только в Закавказье», - подчеркнула собеседница.