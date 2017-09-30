Стрельба на избирательном участке в Каталонии: четверо раненых

Накануне вечером в результате стрельбы из заряженного металлическими шариками пневматического ружья пострадали по меньшей мере четыре человека, находившиеся у одного из потенциальных избирательных участков референдума в Каталонии. Об этом сообщила в субботу газета La Vanguardia.

По информации издания, инцидент произошел в населенном пункте Манльеу.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на воскресенье. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения данного плебисцит, второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы сторонников ее отложения от королевства.

Мадрид, в свою очередь, считает и оба этих закона, и собственно плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдум проведен не будет, однако правительство Каталонии утверждает, что тот состоится непременно.