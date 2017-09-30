Азербайджан ни в коей мере не должно беспокоить признание каким-то штатом США независимости Нагорного Карабаха, поскольку никакой штат, будучи всего лишь административной единицей, не имеет права вмешиваться во внешнюю политику федерального правительства, заявил haqqin.az американский политолог Джейсон Смарт.

Комментируя факт признания штатом Мичиган независимости Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, политолог назвал такое решение популистским, выразив уверенность в том, что принято оно было именно под давлением армянского лобби.

«Отдельные штаты не имеют права определять внешнюю политику страны - это прерогатива президента и Конгресса США. Азербайджан остается надежным другом США в регионе, а все эти признания на уровне местных администраций никакого значения не имеют», - сказал Д.Смарт.

Отметим, что официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев также высказался по поводу признания Мичиганом независимости Карабаха. Х.Гаджиев подчеркнул, что США признают и поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

«Вместо того чтобы совместно с сопредседателями МГ ОБСЕ способствовать урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров, а также обеспечению мира в регионе, Армения, армянское лобби в США и находящиеся под их влиянием некоторые лица в правительстве предпринимают такого рода ничего не значащие шаги, ставя себя в смешное положение», - отметил спикер МИД.