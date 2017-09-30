Подписаться на уведомления
 

Джейсон Смарт: «Мичиган признал Карабах под давлением армянского лобби» эксклюзив

Автор: Записал Заур Расулзаде, отдел политики 

Азербайджан ни в коей мере не должно беспокоить признание каким-то штатом США независимости Нагорного Карабаха, поскольку никакой штат, будучи всего лишь административной единицей, не имеет права вмешиваться во внешнюю политику федерального правительства, заявил haqqin.az американский политолог Джейсон Смарт.

Комментируя факт признания штатом Мичиган независимости Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, политолог назвал такое решение популистским, выразив уверенность в том, что  принято оно было именно под давлением армянского лобби.

Джейсон Смарт

«Отдельные штаты не имеют права определять внешнюю политику страны - это прерогатива президента и Конгресса США. Азербайджан остается надежным другом США в регионе, а все эти признания на уровне местных администраций никакого значения не имеют», - сказал Д.Смарт.

Отметим, что официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев также высказался по поводу признания Мичиганом независимости Карабаха. Х.Гаджиев подчеркнул, что США признают и поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

«Вместо того чтобы совместно с сопредседателями МГ ОБСЕ способствовать урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров, а также обеспечению мира в регионе, Армения, армянское лобби в США и находящиеся под их влиянием некоторые лица в правительстве предпринимают такого рода ничего не значащие шаги, ставя себя в смешное положение», - отметил спикер МИД.

2572 просмотров


Старости
После Кисловодска Азербайджан восстанавливает Железноводск
После Кисловодска Азербайджан восстанавливает Железноводск 35 миллионов долларов
Наша погода
Сегодня 20° / 16°
1 Окт 20° / 13°
2 Окт 16° / 11°
3 Окт 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0027 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Москва опровергла заявление Киева о российских войсках в Белоруссии
Патрушев продолжил консультации с Ильхамом Алиевым "Азербайджан и Россия вместе выявляют вызовы"
«Наступило время распада государств» комментирует для haqqin.az Михаил Погребинский
«Армянский механизм» как рычаг давления на Россию комментарий академика Анатолия Пешко
Бои на востоке Турции: много погибших и раненых
В Баку арестован грабитель женщин видео
Косовские депутаты подрались в прямом эфире видео
В Киеве мужчина открыл стрельбу по детям
В Баку будет пасмурно и дождливо
Джейсон Смарт: «Мичиган признал Карабах под давлением армянского лобби» эксклюзив
Стрельба на избирательном участке в Каталонии: четверо раненых
«Армению нельзя считать стратегическим союзником России» Комментирует для haqqin.az Татьяна Полоскова
Коллегия маклеров или всё же адвокатов?
Закир Гаралов: «Азербайджанские НПО финансируются из-за рубежа»
Звезды мирового футбола спасают грузинские леса haqqin.az из Тбилиси
Макрон хочет помочь Багдаду решить проблему Курдистана
Президент И.Алиев переходит на концепцию Мухаммеда Юнуса: каждому по микрокредиту наш спецреп
Турция развернула силы военной полиции в Идлибе
Мужчина с ножом атаковал прохожих в Москве
Тиллерсон будет курировать санкции против России
МИД России о правовом статусе Каспия
Землетрясение в Китае
Генпрокурор о деятельности агентства Turan
Закир Гаралов о следствии по делу шпионской сети в армии
Генпрокуратура отчиталась о борьбе с коррупцией 180 уголовных дел
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться