В Баку будет пасмурно и дождливо

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером возможны локальные дожди. Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 13 - 15°, днем - 16 - 19°. В Баку ночью будет 13 - 15°, днем - 16 - 18° тепла. Умеренный северо-западный ветер днем усилится. Об этом сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление повысится с 761-го до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70 - 80%.

С 2 октября до полудня 4 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются прерывистые дожди. Северо-западный ветер в отдельных районах усилится.

В районах Азербайджана утром осадков не ожидается. Однако после полудня в некоторых из них пройдут грозы и дожди. Возможен град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 10 - 14°, днем - 15 - 19°. В горах ночью будет 2 - 6°, днем - 6 - 10° тепла.

Со второй половины дня 1 октября и вплоть до 5 октября на территории Азербайджана вновь ожидается нестабильная погода, пройдут грозы и дожди, возможны град, а в высокогорных районах еще и мокрый снег. Предполагается западный ветер и некоторое повышение уровня воды в реках.