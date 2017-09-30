В Киеве мужчина открыл стрельбу по детям

В центре Киева мужчина открыл стрельбу по детям, намеревавшимся украсть велосипед, сообщает телеканал «360».
Один ребенок ранен.
Инцидент произошел на улице Жилянской.
В центре Киева мужчина открыл стрельбу по детям, намеревавшимся украсть велосипед, сообщает телеканал «360».
Один ребенок ранен.
Инцидент произошел на улице Жилянской.
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