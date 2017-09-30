Парламентарий от радикального движения "Самоопределение" Фрашер Красничи и вошедшей в правящую коалицию "Инициативы за Косово" Милаим Зека устроили драку в прямом эфире телеканала Klan Kosova, передает РИА Новости.

Дебаты между депутатами, несмотря на отчаянные попытки ведущего их умиротворить, перешли из политической в "прикладную" плоскость. Зека обозвал Красничи преступником, а радикал в ответ на это плеснул в лицо оппонента воду из стакана. После этого стороны перешли к обмену ударами, причем представитель "Самоопределения" сумел дважды попасть кулаком в лицо представителю "Инициативы за Косово". Конфликтующих разняли сотрудники студии.

Пострадавший Зека представляет движение, основанное бывшим полевым командиром Освободительной армии Косово (ОАК) Фатмиром Лимаем. До последних - июньских косовских выборов "Инициатива за Косово" находилась в оппозиции (так же как и "Самоопределение"), ее члены поддержали, в частности, применение слезоточивого газа в ходе дебатов в парламенте и участвовали в митингах с применением насилия. Перед выборами они вошли в победившую затем коалицию бывших полевых командиров ОАК, возглавляемую президентом самопровозглашенной республики Хашимом Тачи и премьером Рамушем Харадинаем. Радикальное же "Самоопределение" продолжает оставаться в жесткой оппозиции власти.