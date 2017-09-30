Неизвестный угрозами вынудил жительницу Баку отдать ему сумку с деньгами, после чего скрылся. Пострадавшая рассказала об этом сотрудникам третьей роты Отдельного патрульно-постового полка полиции, которые по горячим следам задержали преступника, передает телеканал ARB TV.

Согласно информации, задержанным оказался ранее судимый житель Гобустанского района Рафаят Шикаров.

По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможную причастность Р.Шикарова к другим аналогичным преступлениям.