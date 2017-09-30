Заметное событие этой недели – решение армянской постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям, проголосовавшей против выхода Армении из состава Евразийского экономического союза. Напомним, что, как уже сообщал haqqin.az, c инициативой выхода страны из ЕАЭС выступил условно прозападный блок «Елк».

Между тем в беседе с haqqin.az вице-президент Академии экономических наук Украины, политический эксперт и бывший советник премьер-министра Украины академик Анатолий Пешко заявил, что решение данное было ожидаемо. «Для Еревана важно оставаться в Евразийском экономическом союзе. Как бы там ни было, но страны, входящие в ЕАЭС, – партнеры Армении. И это – бывшие республики СССР, близкие Армении ментально», - отметил Пешко.

По словам эксперта, между странами постсоветского пространства за десятилетия пребывания в составе СССР сложились тесные отношения. «Надо понимать, что попытки оторвать Армению от остальных стран Евразийского союза, есть дело рук США, которые хотят сохранить свое мировое господство. Для этого используется и Федеральная резервная система США, и многое другое, в том числе и «армянский механизм» как рычаг давления на Россию», - указал А.Пешко.

По словам академика, один из способов ослабления России – это, к примеру, армяно-азербайджанский и другие конфликты, которые разгорелись на территории бывшего СССР, и в том числе в Украине.

«Законопроект о выходе Армении из ЕАЭС – очередная попытка «ротшильдов» и «рокфеллеров», фактически управляющих Америкой, сохранить максимальные рычаги давления на процессы в мире. Обратите внимание: даже президенту США Дональду Трампу не дают возможности принимать самостоятельные решения», - отмечает А.Пешко.

Что касается ожидаемого в ноябре подписания соглашения между Арменией и Европейским Союзом, против которого в 2013 году выступила Москва, вследствие чего документ тогда так и не был подписан, то эксперт согласен с мнением, что это - в некоем смысле фактор шантажа со стороны Армении, желающей получить побольше бонусов от России.

«Но я вам хочу привести в пример Украину, которая пошла по пути ассоциации с Евросоюзом. От этого мы ничего не выиграли. Мы имели огромный общий рынок с Россией, получали порядка 40 - 60 миллиардов долларов в год только от реализации здесь наших товаров. А сейчас именно Киев отказался от российского рынка, и страна потеряла очень многое. И если Армения пойдет на подписание соглашения с ЕС, то многое потеряет», - заявил А.Пешко.

Продолжая рассказывать о примере Украины, эксперт заявил, что не случайно привел цифру в 40 - 60 миллиардов долларов: «Сегодня европейский рынок дает нам всего лишь 20 миллиардов. То есть мы в 2-3 раза уменьшили рынок сбыта. Европа ни в коем случае не может заменить Россию. Да и к тому же украинские товары, так же как и армянские, по своим характеристикам, по своим сертификационным требованиям не соответствуют европейским нормам. Наши товары в ЕС не востребованы, а значит, мы не будет партнерами по бизнесу».

«В Европе думали, что Украина может стать рынком сбыта, но потом поняли, что даже в этом качестве мы не подходим, ведь уровень жизни украинцев сильно упал за последние три года - после так называемой «революции гидности» («Евромайдан». - Ред.). Армения окажется в такой же ситуации», - уверен собеседник haqqin.az.